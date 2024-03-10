«Главное, чтобы меня любили»: Орнелла Мути о России, семье и мужчинах

Итальянская актриса дала эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий». В беседе она рассказала о своих творческих планах.

О визите в Сочи еще одной роковой женщины теперь остался неизгладимый след. Огромный портрет на пятиэтажке. Орнелла Мути — легенда мирового кино, которая с ума свела ни одну сотню мужчин, заявила, что приехала в Россию всерьез и надолго. Писать книгу о своих русских корнях.

Девичья фамилия ее матери — Соловьева. От того это сногсшибательное сочетание средиземноморской бронзовой кожи и славянских голубых глаз. Эксклюзивное интервью она дала корреспонденту «Известий» Андрею Назаренко.

Мы в Сочи. На седьмом этаже от уровня моря сеньора Мути, кажется, немного удивлена цветам. Благодарит не только улыбчивым русским взглядом, но и почти чистым русским языком, который учит уже давно.

Она только что вернулась с Всемирного фестиваля молодежи, час общалась с теми, про кого не скажешь, что они выросли на ее фильмах, но которые ее знают.

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«Важно рассказывать молодым людям о том какие у них безграничные возможности в этом мире, что они могут сделать для себя и для всех на планете и как отстаивать свои убеждения», — сказал актриса Орнелла Мути.

В этот самый момент в паре километрах от олимпийского парка, на улице героя советского союза Худякова, уроженец Неаполя Йорит Сиро заканчивал свой последний портрет прекрасной Франчески это и настоящее имя Орнеллы, и имя первой героини, которую она сыграла в кино.

Как и на всех его работах по всему миру — здесь тоже фирменные полосы единения.

«Некоторые африканские народы использовали линии на лице, чтобы показать свою принадлежность определенному племени. Я же хотел вложить в эти линии единство всех людей на планете. Для меня все люди часть одного большого племени. Человечества», — говорит художник Йорит Сиро.

Мурал — подарок от Йорита в Сочи, в который он влюбился, и всем женщинам на 8 Марта, и, конечно, Орнелле, которая только здесь узнала, что она останется в южном русском городе теперь надолго. Пусть и в красках.

«Я думала он про Италию, я даже не предполагала, что он здесь. А когда поняла, то очень удивилась и обрадовалась. И я очень, очень счастлива. Я надеюсь, что людям это понравится», — сказала Мути.

Итальянцы и русские во многом похожи, уверенно заявляет сеньора Мути. Русские мужчины, например, как и строптивый Челентано из фильма, изо всех сил стараются до последнего скрывать свои истинные чувства.

«Может быть, они стесняются. Я действительно не знаю почему так популярна. Наверное, потому, что у меня есть русские корни, и по моему лицу видно, что у меня русский взгляд. Когда я приехал в первый раз в Россию, много-много лет назад, все думали, что я русская, тогда меня еще не знали. Так что, я думаю, что я запомнилась россиянам как россиянка», — рассказывает Орнелла Мути.

Сеньора Мутти последние годы все чаще приезжает в Россию, приобрела здесь недвижимость, все ближе знакомится c культурой. Заговорила о российском гражданстве. Хочет больше узнать об исторической родине, ведь предки из Петербурга. Они уехали после революции. С культурным наследием рода знакомит и детей. На этот раз приехала с дочкой Найки. Вот она — уверенно идет по подиуму московской недели моды. А уже после на вечеринке по-русски задорно пустились в пляс.

График расписан настолько плотно, что все задуманное не удается осуществить.

«Я, когда снималась у Григория Чухрая в фильме „Жизнь прекрасна“ — меня возили во многие места на море. Я все это помню. И очень хочется освежить воспоминания. Я обязательно выберу время, чтобы приехать сюда», — поделилась актриса Орнелла Мути.

Сразу после интервью сеньора Мути отправилась собираться домой праздновать день рождения. Скромно и в узком кругу, как и подобает самой красивой бабушке Италии, как ее называют журналисты и родные.

«Что ж, чем старше вы становитесь, это нормально что вы спокойнее относитесь к этому празднику. Вы понимаете, когда молоды, мол „С Днем рождения!“ Теперь, чтобы я не делала, я всегда праздную его только со своей семьей. Потому что для меня самое главное, чтобы они меня любили», — поделилась актриса Орнелла Мути.