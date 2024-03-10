Глобальный сбой в интернете по всему миру: когда ждать новых «сюрпризов»?

Источник проблем оказался в тысяче километров от России, США и Европы.

Миллионы пользователей западных социальных сетей оказались вне доступа 5 марта. Многие популярные приложения, в том числе запрещенные в России, не открывались. Масштабный сбой продлился несколько часов, прежде чем все починили. Попытка обвинить во всем русских хакеров была пресечена на корню.

Источник проблем оказался в тысяче километров от России, США и Европы — на дне Красного моря. Там были повреждены четыре из шестнадцати кабелей оптоволоконной связи, в том числе один из магистральных интернетных проводов — кабель Азия-Африка-Европа-1 (AAE-1, пропускная способность 40 терабит в секунду).

В результате передача данных упала на 25%. Серверам в Европе и США не хватило трафика. Первыми под подозрение попали хуситы — йеменские повстанцы, которые в Красном море атакуют ракетами и дронами корабли Израиля и Великобритании. Они нередко безобразничают на поверхности, поэтому могли нанести вред и под водой.

Но хуситы отрицают свою причастность. Им трудно не верить, так как обычно они хвастаются своими достижениями, да и технические возможности у потомков бедуинов ограничены.

Силы и средства есть у стран Запада, которые послали в Красное море военные корабли, в том числе с боевыми пловцами. А также еще свежа в памяти история с подрывом «Северных потоков», газопроводов, где вот уже два года не могут найти следов.

Сущесвует предположение, что это тонкая провокация против Китая, попытка отключить поднебесную от интернета.

Скорее всего, виной всему была случайность. Хуситы подбили в конце февраля танкер Rubymar, который долго тонул. Команда в попытке спасти судно опустила якоря посреди моря и, дрейфуя, сухогруз мог таким образом порвать кабели на дне.

Ситуация в Красном море показала: какая хрупкая, на самом деле, глобальная паутина. И эта опасность, которая усиливается в результате острого конфликта глобального Запада с остальным миром.

Доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян высказал свое мнение по поводу случившегося.

«Если вы наезжаете на хуситов, тем более вступаете в войну против них, то не только теряете кучу денег и оружия, которое нет. Вы также теряете свою репутацию в арабском мире», — отмечает он.

IT-аналитик Владимир Ульянов выразил свое мнение на примере ситуации.

«Допустим, нам нужно добраться на автомобиле из одной точки в другую, и если мы едем по дороге, а впереди ремонт дороги или что-то такое — это не значит, что мы там обязательно упремся и будем стоять, пока этот ремонт не закончится. Нет, мы поедем по другой дороге. Но если мы едем по этой другой дороге, возможно, там будет больше автомобилей», — сказал эксперт.

Инцидент в Красном море показал, что интернет-коммуникации и кибер-пространство — это настоящее поле битвы. Первыми это поняли там, где изобрели интернет — в США. И уже с 2022 года НАТО начало создавать центры информационных операций по всему миру.

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