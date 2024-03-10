Имеет две научные степени: стала известна победительница «Мисс мира»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Победительницей конкурса «Мисс мира» стала Кристина Пышкова из Чехии

Имеет две научные степени: стала известна победительница «Мисс мира»

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

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Участница из этой страны уже во второй раз выигрывает конкурс красоты.

«Мисс мира» в 2024 году стала участница из Чехии — 24-летняя Кристина Пышкова. Об этом сообщило издание Hindu. Девушка за победу боролась с представительницами прекрасного пола из 114 стран.

Конкурс прошел в индийском Мумбаи. Пышкова стала второй участницей из Чехии, ставшей «Мисс мира». В 2006 году титул получила Татьяна Кухаржова. Нынешняя победительница долго шла к мечте — она работает моделью, получает образование в области права и делового администрирования, а также активно занимается волонтерской деятельностью. К примеру, она открыла английскую школу для детей из малообеспеченных семей в Танзании.

Пышкова владеет четырьмя языками: польским, английским, словацким и немецким. У нее также две научные степени. Кроме того, она любит играть на флейте и скрипке, а также питает страсть к музыке и искусству.

К слову, в Индии во второй раз проходит конкурс «Мисс мира». В первый раз его устраивали аж в 1996 году. В этот раз на мероприятии страну представляла обладательница титула «Мисс Индия — 2022» Сини Шетти, которая не смогла пробиться даже в число финалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти убитых участницах конкурсов красоты.

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Имеет две научные степени: стала известна победительница «Мисс мира»

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