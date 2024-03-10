Магический день: как в Суперлуние приманить к себе деньги и стать ближе к мечте

В воскресенье, 10 марта, на небе можно будет увидеть необычное явление — Суперлуние — момент наибольшего сближения Луны и Земли. Событие, которое дает возможность землянам при помощи энергии Луны сделать свою жизнь чуточку ярче и краше. Сайт Rsute.ru рассказал, какие три ритуала приманят к человеку деньги и приблизят его к мечте.

Ритуал с кошельком

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Для этого в час Суперлуния необходимо открыть его и показать содержимое Луне. При этом человек должен сфокусироваться на финансовых целях и определить сумму, которой он хотел бы владеть. Кроме того, можно представить себе, как эти деньги входят в вашу жизнь.

Вместе с этим стоит произнести заговор: «Луна-Луна, ты полна и сияешь. Деньги в мой кошелек привлекаешь. Как ты растешь, так и мой доход увеличивается. Как ты сияешь, так и моя жизнь благополучием наполняется. Да будет так!»

А после закрыть кошелек, убрать его под подушку, утром же достать из нег немного денег и потратить.

Ритуал с водой

Фото: www.globallookpress.com / Markus Redmann

Чтобы сбылось самое заветное желание, необходимо наполнить стакан водой, добавить пару капель эфирного масла лаванды, пачули или кедра, и поставить его на подоконник, где его освещала бы Луна. Рядом со стаканом зажечь зеленую свечку, а дальше сосредоточиться на желании и представить, будто оно уже сбылось.

В этот момент следует прочесть заговор: «Вода-вода, ты чиста и прозрачна, мои желания исполняешь. Как ты течешь, так и моя жизнь к лучшему меняется. Как ты сияешь, так и мои желания исполняются. Да будет так!»

Далее нужно оставить стакан на ночь, а утром выпить эту воду и загадать новое желание.

Ритуал с лавровым листом

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Для этого ритуала желающему следует написать свое самое заветное желание на лавровом листе, зажечь зеленую свечу, а дальше подержать лист над ней. При этом важно представить, будто желание уже сбылось. А также стоит произнести заговор: «Лист лавровый, ты символ удачи и успеха, мое желание исполняешь. Как ты горишь, так и мое желание к жизни пробивается, как ты пахнешь, так и моя жизнь радостью наполняется. Да будет так!»

В конце надо сжечь полностью лавровый лист и развеять пепел по ветру.

Что можно и нельзя делать в Суперлуние

В этот магический день важно планировать и начинать новые дела, заниматься творчеством, проводить ритуалы и медитации и, конечно, как можно больше общаться с родными и близкими людьми. Важно не ссориться, отложить важные дела на другой день, не тратить деньги на крупные покупки и ограничить физические нагрузки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое микролуние и как оно влияет на человека.