Общалась с духом умершего мужа, верила в любовь, но была несчастна: жизнь и судьба Лидии Вертинской

Эта актриса получала от жизни все, что хотела, но проблемы личного характера часто «бродили по пятам». Прожила бы она другую жизнь, если бы могла?

Дочь потомка грузинских князей Лидия Циргвава прожила удивительную, хоть и непростую судьбу. Ей повезло повстречать и стать женой великого артиста Александра Вертинского, который был готов положить к ее ногам весь мир. Однако у истории их любви была и обратная сторона.

Кто ты?

Александр Вертинский. Фото: www.globallookpress.com

Будущая артистка повстречала Вертинского в китайском Шанхае, когда ей еще не было и 20 лет. Александр Николаевич же оказался старше жгучей красотки на целых 34 года. Разница в возрасте не помешала влюбленным заключить брак, хотя мама Лиды и была против. Вскоре новоявленная Вертинская подарила знаменитому супругу дочерей — Марианну и Анастасию.

Перебравшись в СССР, семья Александра Николаевича была вынуждена целых три года жить в гостинице «Метрополь», пока ему не выделили квартиру на улице, которая сегодня носит название Тверская. Вертинский много работал, чтобы содержать семью. Он приносил деньги в дом и постоянно предлагал любимой Лидочке что-то купить для себя. Вертинская не страдала шопоголизмом. Зато хотела сниматься в кино. И здесь мнения супругов кардинально расходились.

Люби меня, люби

Александр Вертинский и Лидия Вертинская. Фото: www.globallookpress.com

Александр Николаевич не желал, чтобы жена снималась, хотя на нее постоянно сыпались предложения о работе. В 1952-м артист пошел на поводу у Лидии, и та исполнила роль птицы Феникс в картине «Садко» режиссера-сказочника Александра Птушко, напоминает «Экспресс Газета».

«Режиссер хотел покрыть мое лицо золотой краской, но я отказалась, поскольку это опасно. Тогда мне сделали „индийский“ грим. Я была худенькая, села на стул, подобрала ноги, согнулась в коленках и стала совсем маленькой. Меня согнули в три погибели корсетом вместе с этим металлическим стулом и заставили так сидеть по нескольку часов в день! А поверх надевали бирюзовое оперенье из перьев двух павлинов. Мои коленки были как бы грудью птицы, ноги — лапами, а руки вдеты в крылья. Было очень тяжело! Но меня так увлек процесс съемок! Поэтому была готова терпеть все на свете», — вспоминала впоследствии эту роль Вертинская.

К слову, даже за границей критики были поражены игрой нашей Лидии Владимировны.

«Диковинное существо очаровывает, вызывает суеверную жуть, выглядит так естественно, как будто существует на самом деле», — писали в итальянских изданиях после показа «Садко» на кинофестивале в Венеции.

Фото: www.globallookpress.com

Вертинский страшно ревновал свою Лиду, и ни для кого это не было секретом. Та же терпела все вспышки недовольства супруга. Он все равно оставался для нее самым важным человеком. И когда в 1957 году Александра Николаевича не стало, Вертинская испытала страшное горе. Больше замуж она так и не вышла.

На первое место у актрисы встали подрастающие дочери, которых надо было кормить и одевать. После смерти Вертинского в его семье перестало хватать денег, и вдова певца напрасно пыталась добиться пенсии их детям или другой помощи от государства.

Спасли Лидию Владимировну роли в кино. Она появилась в картинах «Киевлянка», «Дон Кихот», «Королевство кривых зеркал» и «Новые похождения Кота в сапогах». Большим подспорьем оказался и художественный талант Вертинской: она писала картины и продавала их. Дочери Александра Николаевича и Лидии Владимировны Марианна и Анастасия ради денег начали рано сниматься. Иногда семье Вертинского помогали друзья.

К слову, частенько звезда кино утешала душевную боль утраты при помощи спиритических сеансов. Это подтверждала впоследствии ее дочь — Анастасия.

«Ей, как и прежде, нужен был умный совет мужа, без которого она ранььше и шагу не ступала. В доме больше не было мужчины, на которого она привыкла во всем полагаться. Мама переворачивала блюдечко, клала на него пальцы, и блюдечко бегало у нее как сумасшедшее по полю с буквами. Так она с мужем советовалась, причем по любому поводу», — рассказывала наследница актрисы.

Фото: Кадр из к/ф «Новые похождения Кота в сапогах», реж. Александр Роу, 1958 г.

Лидия Владимировна пронесла любовь к мужу до конца своей жизни. Она оставила в их квартире все так, как было при супруге — настолько ее душа тосковала по возлюбленному. Умерла вдова Вертинского 31 декабря 2013 года в 90 лет.

Вертинский: единственный и неповторимый

Александр Вертинский. Фото: www.globallookpress.com

Александр Вертинский родился 21 марта 1889 года. В советские времена о нем рассказывали легенды. Говорили, что, приехав из эмиграции в 1943 году, он привез вагон лекарств для раненых солдат. Еще говорили, что на его похоронах перед гробом несли подушечку с орденами, и это значило, что Вертинский был советским разведчиком.

И то и другое было чушью: в СССР Вертинский вернулся бедным как церковная мышь и не мог купить коляску для дочки, в разведке он не служил. Верно другое: в Советском Союзе певец вызывал огромный интерес — отсюда и невероятные слухи. Он эмигрировал в 1920 году, и все же ему удалось остаться.

В 30-е годы патефоны были у немногих, пластинок выпускалось мало. Из-за заборов подмосковных дач звучали голоса Утесова, Орловой, Шульженко — а иногда и песни Вертинского, его пластинки бог весть как попадали в СССР. Больше того — Вертинского пародировали с эстрады. Он уехал, но его известность не умерла. И это было тем более странно, что дореволюционный век славы Вертинского оказался совсем коротким. Дебютировал он в 1915-м, тогда его гонорар составляли котлеты и борщ за домашним столом импресарио. Но затем все изменилось, и произошло это быстро.

Александр Вертинский был плоть от плоти предреволюционных лет — и как человек, и как артист. В 1914–1917 годах на военных подрядах стремительно делались колоссальные состояния. Стиль жизни богемы — кабаре, артистические кабачки, кафе-шантаны, свобода общения и свободный секс — стал петроградской и московской обыденностью. В тылу, вдали от разваливающегося фронта, время было декадентским, и Вертинский стал его порождением, ему не приходилось ничего изображать.

Такой была и его биография: Александр и Надежда Вертинские (сестра артиста) родились вне брака, их отец был женат на другой женщине. Он усыновил их много лет спустя и вскоре умер. Умерла и мать, детей разобрала отцовская и материнская родня. Александра воспитывала тетка по матери, то и дело повторявшая: «Твой отец был подлец!» Он был убежден, что его сестра скончалась — позже, уже взрослыми, они случайно встретились и стали лучшими друзьями.

За неуспеваемость и хулиганство его исключили из нескольких гимназий. Образования он не получил, работал грузчиком, писал заметочки в газеты… Александр Вертинский вполне мог стать босяком, но его спасло безумное время: путь на эстраду тогда был открыт любому талантливому человеку, все необычное, изломанное, выпадавшее из общего ряда было в чести.

Маска Пьеро у него появилась от робости: он боялся публики и не хотел показывать ей свое лицо. Популярность пришла за считанные месяцы, а с ней большие гонорары и гастроли по всей России.

Александр Вертинский. Фото: www.globallookpress.com

Есть мнение, что Александр и Надежда Вертинская употребляли запрещенные вещества, как и почти все их богемное окружение. Позже Вертинский вспоминал, как бронзовый Пушкин сошел с постамента, вошел в трамвай, где ехал певец (под тяжестью памятника вагон просел), и попытался всучить кондуктору огромную старинную монету. Поначалу Вертинский убеждал Александра Сергеевича, что такие деньги больше не в ходу, а потом подумал, что сходит с ума. Его сестру запрещенные вещества довели до смерти — после этого Александр с ним навсегда покончил.

Вертинский говорил, что его эмиграция была отчаянным, безумным поступком: не зная иностранных языков, без денег и связей он пустился в большой мир. Певец лукавил, это было разумным поступком: в 20-е и 30-е годы такому певцу, как он, на советской эстраде места не было.

Из Москвы Вертинский отправился на гастроли на юг, вскоре ставший белым, — там его ждал огромный успех. Вместе с армией Врангеля он эвакуировался в Турцию, и началась его эмигрантская эпопея.

Большие деньги приходили и уходили, его любили прекрасные женщины. Брак с русской эмигранткой, дочкой богатых родителей Рахиль Потоцкой вскоре распался — жена люто ревновала, и на то были причины. А потом наступил мировой экономический кризис, составлявшая основу его аудитории русская эмиграция обнищала, жить стало непросто. Вертинский обосновался в китайском Харбине, где была большая русская колония. Там он познакомился с Лидией Циргвава, которая была на 34 года моложе, — вскоре девушка стала его женой.

В 1943-м Вертинский приехал в СССР с женой и маленькой дочкой, через год у него родилась вторая дочь. Их прекрасно приняли — поселили в «Метрополе», затем дали большую квартиру на улице Горького.

Фото: www.globallookpress.com

Вертинский много выступал, прекрасно зарабатывал, но его советская жизнь была призрачна: о нем не писали газеты, его выступления не транслировали по радио. В СССР Вертинский был недоразумением, и он прекрасно это понимал. Жизнь тем не менее продолжалась, и он изнурял себя концертами: ему хотелось купить дачу и завести корову.

В детстве у него были тетки-помещицы, их хозяйства казались ему образцом надежности. Вертинский собирался оставить жене и детям дом, землю и буренку. Это должно было обеспечить их будущее, ведь в СССР конца пятидесятых в дефиците было все. Он работал как вол и умер после концерта от острой сердечной недостаточности — такой ритм был непосилен для не слишком здорового 69-летнего человека.

Вертинский начинал как декадент, а заканчивал свой художественный век послом высокой русской культуры, «попаданцем» из прошлого, очутившимся в советское время и на советской эстраде. Возвращение домой оказалось куда большим риском, чем эмиграция, но ему повезло и здесь.