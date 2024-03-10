Собянин: Приступили к реставрации уникальной городской усадьбы Морозова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Специалисты уже приступили к восстановлению цокольного этажа, а с наступлением тепла начнут работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле.

Собянин: Приступили к реставрации уникальной городской усадьбы Морозова

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Началась реставрация усадьбы Морозова. Об этом написал в своем Telegram-канале Сергей Собянин. Здание в Подсосенском переулке — одно из красивейших в столице, яркий образец эклектики в московской архитектуре.

Оно было возведено в XIX веке по проекту Михаила Чичагова, а позже перестроено Федором Шехтелем. Усадьба, сохранившаяся практически в неизменном виде, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

«Специалисты уже приступили к восстановлению цокольного этажа. С наступлением тепла начнут работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле. В интерьерах усадьбы отреставрируют лепной декор стен и потолков, деревянные элементы и изразцовые печи. Приведут в порядок каменные лестницы», — рассказал Мэр Москвы.

Монументальная живопись в интерьерах здания находится в хорошем состоянии и не требует реставрации.

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