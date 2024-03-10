Большие кошечки: как на Кавказе и в Приморье восстанавливают популяцию леопарда

Сложная и кропотливая работа по восстановлению популяции леопарда сейчас идет одновременно в двух российских регионах. И если в Приморье хищников уже десятки, то на Кавказе их буквально несколько штук. Ученые признаются: программа восстановления кавказского барса одна из самых трудных. Еще в середине прошлого столетия пятнистых хищников полностью истребили. Но шанс начать все заново есть. Что для этого нужно — узнал корреспондент Мурад Магомедов.

Почти с ноля

Очень аккуратно леопард Терек взбирается на дерево. Молодой хищник только готовится к жизни в дикой природе.

Его сестра Рица тоже осваивает премудрости взрослой жизни. Уже этим летом хищных кошек разлучат и отпустят на волю. Рица из сочинского центра восстановления леопардов переедет в Осетию, а Терек отправится осваивать Кавказский заповедник. Но пока они неразлучны с мамой Чери.

«Без прикрас можно сказать, что программа восстановления леопарда на Кавказе — это самая сложная программа в мировой практике, и те результаты, которые мы демонстрируем, они уникальны, в мире никто не смог зайти так далеко», — рассказывает и. о. заместителя директор — руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.

Скоро у леопардов начнутся выпускные экзамены. Пятнистые должны будут доказать зоологам, что они не домашние кошечки, а дикие хищники, способные прокормить себя самостоятельно. Многие хищники с испытаем уже справились — наши ученые выпустили в природу больше десятка особей. А в этом году впервые за последние 100 лет в России, возможно, появится детеныш переднеазиатского леопарда в дикой природе.

«Мы видим, что в Кабардино-Балкарию зашел из сопредельного государства дикий самец, и возможно, уже этой весной наши мониторинговые группы увидят не только крупные следы леопарда, но и маленькие тоже», — добавляет Николай Воронин.

За леопардами, которые сдали «экзамен» и отправились на волю, продолжают наблюдать зоологи.

«В Северо-Осетинском заповеднике более 40 фотоловушек. Они караулят леопардов и других редких животных. Мы сейчас идем с зоологами к одной из камер, будем проверять — удалось ли ей что-то снять», — показывает корреспондент Мурад Магомедов.

Точного ответа, сколько леопардов в Осетии, нет. Центр восстановления популяции выпустил восемь хищников, и нередко в эти леса заходят особи с других территорий.

«Вот мы тут интервью даем, я не поручусь, что вот тут наверху не сидит леопард и не наблюдает за нами», — отмечает зоолог ФГБУ «Заповедная Осетия — Алания» Павел Вейнберг.

Фотоловушка в этом месте стояла полгода. На флешке — несколько тысяч снимков. Леопарда там вот так сразу не найти. Сейчас приходится по крупицам собирать информацию о выпущенных в природу барсах, а когда-то их предки хозяйничали в этих лесах.

«Кавказский барс, он же переднеазиатский леопард, был обычным видом — их встречали в горах. Последнего леопарда застрелили в 1956 году браконьеры», — объясняет зоолог ФГБУ «Заповедная Осетия — Алания» Заурбек Дзуцев.

«Статьи на тему «не убьют ли браконьеры снова выпущенных барсов и зачем вообще восстанавливать их популяцию» можно прочесть в тематическом трамвае. В поддержку программы по возвращению леопардов во Владикавказе расписали один из вагонов под окрас хищника. Вот, приветствие на Осетинском — написано: «Добро пожаловать, леопард», — показывает корреспондент Мурад Магомедов.

Популяцию редкого подвида дальневосточного леопарда сейчас восстанавливают в Приморье. 20 лет назад они были на грани вымирания, в стране оставалось всего 35 особей.

«Появляются новые особи, мы не часто фиксируем котят, потому что самки дальневосточного леопарда очень заботливые и осторожные мамы», — делится пресс-секретарь ФГБУ «Земля леопарда» Даниил Гончаров.

Когда проект «Земля леопарда» только зарождался, многие специалисты говорили, что возродить популяцию невозможно. Предлагали тех зверей, что есть, расселить по зоопаркам. Сегодня, благодаря кропотливой работе ученых и властей, в лесах Дальнего Востока спокойно живут и размножаются 125 таких диких кошек.