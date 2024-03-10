«Делает то, что должно»: Песков рассказал о работе службы безопасности Путина

СБП делает все необходимое, даже во время приемов пищи, сообщил пресс-секретарь президента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что служба безопасности президента РФ Владимира Путина делает для его безопасности все необходимое. Данное заявление пресс-секретарь главы государства сделал во время разговора с журналистом Палом Зарубиным.

«Служба безопасности работает и делает то, что должно для обеспечения безопасности главы государства», — заявил Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о том, как организована безопасность Владимира Путина во время публичных мероприятий и поездок президента РФ. То же самое касается и приемов пищи главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам генерального директора специального летного отряда (СЛО) «Россия» и бывшего шеф-пилота президента России Константина Терещенко, Владимир Путин во время перелетов много работает и благодарит экипаж после посадки за работу.