«Это ад»: чудо-оружие армии России изменило баланс сил в зоне СВО

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

CNN: бомбы ФАБ-1500 привели к высокому уровню потерь ВСУ

«Это ад»: чудо-оружие армии России изменило баланс сил в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Националисты терпят одно поражение за другим.

Украинские боевики понесли серьезные потери в живой силе после того, как российские военные стали применять авиационные бомбы ФАБ-1500 весом полторы тонны. Об этом пишет телеканал CNN.

«Россия начала использовать мощную авиабомбу, которая подорвала оборону Украины и нарушила баланс сил на линии фронта», — говорится в материале.

Боевик ВСУ отметил, что ФАБ-1500 наносят колоссальный ущерб критической инфраструктуре Украины, а также оказывают сильное давление на моральный дух националистов.

«Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более или менее привыкли, а ФАБ-1500 — это ад», — сказал он.

Бомбы ФАБ-1500 российские военные обычно запускают с расстояния 70 километров. Они способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре Украины.

Благодаря разработке такого оружия бойцы стали еще эффективнее использовать тактическую авиацию, заявил исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему американцы так завидуют нашим «Цирконам».

-5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Умер трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов
22:59
«Это ад»: чудо-оружие армии России изменило баланс сил в зоне СВО
22:46
«У нее день рождения был»: о чем Юрий Николаев говорил со Светланой Моргуновой за три дня до ее смерти
22:33
Кулеба жестко ответил Папе Римскому на предложение поднять «белый флаг»
22:21
Закрылась от всего мира: что могло подкосить Светлану Моргунову
22:20
Премьера фильма «Позывной «Пассажир» состоялась на выставке «Россия»

Сейчас читают

Закрылась от всего мира: что могло подкосить Светлану Моргунову
Кенсингтонский дворец показал, что стало с Кейт Миддлтон после операции — фото
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок