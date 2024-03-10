Националисты терпят одно поражение за другим.

Украинские боевики понесли серьезные потери в живой силе после того, как российские военные стали применять авиационные бомбы ФАБ-1500 весом полторы тонны. Об этом пишет телеканал CNN.

«Россия начала использовать мощную авиабомбу, которая подорвала оборону Украины и нарушила баланс сил на линии фронта», — говорится в материале.

Боевик ВСУ отметил, что ФАБ-1500 наносят колоссальный ущерб критической инфраструктуре Украины, а также оказывают сильное давление на моральный дух националистов.

«Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более или менее привыкли, а ФАБ-1500 — это ад», — сказал он.

Бомбы ФАБ-1500 российские военные обычно запускают с расстояния 70 километров. Они способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре Украины.

Благодаря разработке такого оружия бойцы стали еще эффективнее использовать тактическую авиацию, заявил исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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