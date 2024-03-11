Грандиозный скандал: режиссера номинированного на «Оскар» фильма обвинили в плагиате

Что известно об этой ситуации?

Сценарист «Приключений Паддингтона-2» и мультфильма «Лука» Саймон Стефенсон обвинил создателей фильма «Оставленные» в плагиате. Об этом сообщает Variety.

Картина Александра Пейна была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Стефенсон утверждает, что сценарий «Оставленных» полностью повторяет его собственную работу под названием «Фриско», которую он написал более 11 лет назад.

Член Гильдии Сценаристов США говорит, что имеются убедительные доказательства копирования его текста для создания сценария «Оставленных». «Фриско» рассказывает о докторе-педиатре средних лет и его 15-летнем пациенте, в то время как «Оставленные» описывают историю учителя в интернате и его 15-летнего ученика.

Сценарий «Фриско» занял третье место в рейтинге лучших неснятых сценариев Голливуда в 2013 году. Стефенсон уверен, что Пейн получил его сценарий в 2013-м, а затем вновь в 2019 году, когда обратился к сценаристу Дэвиду Хемингсону с предложением о сотрудничестве.

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