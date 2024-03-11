Внутренние войска направили на поиски двух пропавших девочек в Белоруссии

Для поиска потерявшихся детей в Пуховичском районе задействованы РОВД, внутренние войска, ОМОН и МЧС. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей белорусского МВД Наталья Сахарчук.

«После поступления сигнала на поиски детей был поднят по тревоге и задействован весь личный состав Пуховичского РОВД, а также привлечены военнослужащие войсковой части 3210, сотрудники МЧС, „Ангела“ и ОМОН», — цитирует чиновника БелТА.

Сейчас прочесываются лесопосадки, идет подворовой обход, осмастриваются заброшенные дома, колодцы. В воздух подняты БПЛА, задействованы тепловизоры.

Двухлетняя и четырехлетняя девочки из деревни Рыбцы 10 марта вышли от бабушки и отправились домой. Им нужно было пройти всего 600 метров, но в итоге они пропали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинске нашли пропавшую семилетнюю девочку.