Внутренние войска направили на поиски двух пропавших девочек в Белоруссии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 40 0

Им нужно было пройти всего 600 метров, чтобы попасть домой.

Внутренние войска направили на поиски двух пропавших девочек в Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol

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Для поиска потерявшихся детей в Пуховичском районе задействованы РОВД, внутренние войска, ОМОН и МЧС. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей белорусского МВД Наталья Сахарчук.

«После поступления сигнала на поиски детей был поднят по тревоге и задействован весь личный состав Пуховичского РОВД, а также привлечены военнослужащие войсковой части 3210, сотрудники МЧС, „Ангела“ и ОМОН», — цитирует чиновника БелТА.

Сейчас прочесываются лесопосадки, идет подворовой обход, осмастриваются заброшенные дома, колодцы. В воздух подняты БПЛА, задействованы тепловизоры.

Двухлетняя и четырехлетняя девочки из деревни Рыбцы 10 марта вышли от бабушки и отправились домой. Им нужно было пройти всего 600 метров, но в итоге они пропали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинске нашли пропавшую семилетнюю девочку.

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