В Иерусалиме в канун Рамадана полиция разбиралась в массовыми беспорядками
Из-за чего произошли столкновения?
Фото, видео: Mahmoud Illean / AP / ТАСС; 5-tv.ru
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Начало священного месяца Рамадан в Иерусалиме превратилось в побоище. Израильская полиция жестоко разогнала мусульман, которые хотели помолиться. Дело в том, что ранее верующим в возрасте до сорока лет запретили входить на Храмовую гору. Те попытались прорвать кордоны.
В ночь на праздник израильские силы также начали штурм на Западном Берегу реки Иордан. Бульдозеры и военная техника вошли сразу в несколько палестинских городов. На улицах слышна стрельба.
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