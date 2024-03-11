В Иерусалиме в канун Рамадана полиция разбиралась в массовыми беспорядками

Начало священного месяца Рамадан в Иерусалиме превратилось в побоище. Израильская полиция жестоко разогнала мусульман, которые хотели помолиться. Дело в том, что ранее верующим в возрасте до сорока лет запретили входить на Храмовую гору. Те попытались прорвать кордоны.

В ночь на праздник израильские силы также начали штурм на Западном Берегу реки Иордан. Бульдозеры и военная техника вошли сразу в несколько палестинских городов. На улицах слышна стрельба.