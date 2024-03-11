«Акценты должны быть обозначены»: фильм о событиях в Донбассе покажут россиянам

Эфирная новость 28 0

Картина снята по роману Александра Проханова «Убийство городов».

Фото, видео: Кадр из х/ф «Позывной «Пассажир», реж. Илья Казанков, 2023 г.; 5-tv.ru

На выставке «Россия» на ВДНХ прошел премьерный показ картины «Позывной «Пассажир», рассказывающей о событиях в Донбассе в 2015 году. Фильм снят по роману Александра Проханова «Убийство городов». Это история о молодом писателе, который отправляется на поиски пропавшего брата.

«В нашей стране непростая ситуация. Очень разряженная атмосфера в умах людей. Акценты и хэштеги, как говорит молодежь, должны быть обозначены. Должно быть ясно, куда мы идем, что мы делаем, для того, чтобы у нас была семья, Родина, чтобы у нас было будущее», — отметил актер театра и кино Сергей Горобченко.

Картину можно будет увидеть на больших экранах с 14 марта. Часть средств от проката пойдет на помощь российским бойцам в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что лишившийся роли в сериале «Белый лотос» Милош Бикович приехал на премьеру фильма в Россию.

-2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.75
0.41 98.88
0.68
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

14:28
Ан-12 без одного колеса совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре
14:26
«Серьезная операция»: на Украине заявили о планах по действиям в Крыму
14:06
ВСУ лишились очередного танка Abrams и более 430 боевиков под Авдеевкой
14:05
В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами
13:59
Путин провел рабочую встречу с главой «Роскосмоса»: главное
13:38
Страшная история «отеля-убийцы» Сесil: как на самом деле умирала 21-летняя Элиза Лэм

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
Заметают следы: агентства Reuters и AFP в спешке удалили фото Миддлтон «после операции»
Страшная история «отеля-убийцы» Сесil: как на самом деле умирала 21-летняя Элиза Лэм
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок