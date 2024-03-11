Минфин России назвал условия обмена замороженными активами граждан

В России утвердили условия обмена замороженными активами граждан, сделки должны быть завершены до 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все сделки должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.

Предполагается, что процедура обмена замороженными активами позволит иностранцам приобрести у частных инвесторов из России заблокированные средства. Ожидается, что вернуть свои активы смогут около трех миллионов россиян. Но, согласно указу президента России Владимира Путина, — в пределах 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России продлил ограничение на снятие наличной валюты гражданами еще на полгода, до 9 сентября 2024 года.