Центробанк России продлил ограничение на снятие наличной валюты

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Мера будет действовать еще полгода.

Центробанк России продлил ограничение на снятие наличной валюты

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Центробанк России продлил ограничение на снятие наличной валюты гражданами еще на полгода, до 9 сентября 2024 года. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении.

Кроме того, для граждан, у которых валютные счета и вклады были открыты до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие средств в сумме остатка на 00:00 по московскому времени, но не более десяти тысяч долларов или евро.

Регулятор также продлил на шесть месяцев запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению финансового аналитика Александра Потавина, рубль еще сможет укрепить свои позиции, но стоимость американской валюты в перспективе не упадет ниже 90 рублей.

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