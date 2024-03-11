Белоруссия объявила о проверке боевой готовности воинских частей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

В рамках мероприятий планируется и передвижение техники.

Белоруссия объявила о проверке боевой готовности воинских частей

Фото: Федосенко Наталия / ТАСС

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В Белоруссии началась проверка боевой готовности воинских соединений и частей. О мероприятиях сообщила пресс-служба Минобороны республики, опубликовав официальное сообщение в Telegram-канале.

«В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей», — говорится в сообщении.

В Минобороны Белоруссии отметили, что проверка носит комплексный характер. Так, в рамках мероприятий личный состав выдвинется в назначенные районы, где проведет ряд учений и тренировок, в том числе со стрельбой. Ожидается и передвижение военной техники, в связи с чем в стране возможны ограничения движения гражданского транспорта.

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