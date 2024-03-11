«Каждая четвертая женщина страдает»: как навсегда избавиться от молочницы

Каких правил стоит придерживаться для профилактики кандидоза?

Неприятным заболеванием — вагинальным кандидозом или, как его называют в народе, «молочницей» страдает большое количество женщин. Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог «Инвитро» Эльвира Исаева рассказала о причинах возникновения этого заболевания и излечении от него, пишет издание «Страсти».

При кандидозе возникают следующие симптомы: зуд, жжение, белые и творожистые выделения, неприятные ощущения при мочеиспускании, боль при половом контакте. Возникнуть молочница может при контакте с экзогенными источниками инфекции, через бытовые предметы, также половым путем. Кроме того, по словам медика, бесконтрольное применение антибиотиков может стать причиной кандидоза.

«Известно, что каждая четвертая женщина страдает от появления или обострения кандидоза после курса антибиотикотерапии и является носительницей мутантного гена Pro 631 His», — отмечает врач.

Обычно молочницу можно вылечить полностью. Но для ее профилактики рекомендуется: правильно питаться, отказаться от синтетического белья, соблюдать интимную гигиену, но без фанатизма, а также своевременно лечить хронические заболевания и соблюдать режим отдыха.

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