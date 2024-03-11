Новая теория: ученые определили особенности самого неуловимого онкозаболевания

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 71 0

В КФУ установили основные области метастазирования ОНПЛ

Новая теория: ученые определили особенности самого неуловимого онкозаболевания

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Это исследование поможет подбирать быстрое и правильное лечение для пациентов.

Ученые Казанского федерального университета (КВУ) установили основные области метастазирования опухолей невыявленной первичной локализации (ОНПЛ). В Минобрнауки РФ сообщили об этом изданию Газета.ру.

Сложность состоит в том, что при ОНПЛ первичный очаг опухоли очень мал, поэтому заболевание не удается сразу обнаружить. Только половина пациентов с ОНПЛ с неблагоприятным прогнозом проживает более полугода. Чтобы начинать правильное лечение как можно быстрее, нужно установить локализацию опухоли, которая дала метастазы.

Ученым необходимо выяснить, где находятся метастазы. Так можно будет предположить локализацию первичной опухоли. Сейчас специалисты изучают процессы метастазирования при различных типах онкологических заболеваний, чтобы приблизиться к раскрытию загадок ОНПЛ.

«Было обнаружено, что новообразования при ОНПЛ наиболее часто обнаруживают в печени, легких и плевре, центральной нервной системе, брюшине и лимфатических узлах», — сообщила заведующая НИЛ «Трансляционная онкология» КФУ Регина Мифтахова.

Ученые собрали статистические данные о наиболее распространенных областях метастазирования опухолей известной первичной локализации. В планы коллектива теперь входит проведение экспериментальной работы по идентификации и профилированию редких циркулирующих в крови опухолевых клеток для определения наиболее агрессивных фенотипов.

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