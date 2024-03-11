Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»

В России учреждено почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Указ об этом подписал президент Владимир Путин, он размещен на портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: Установить почетное звание «Заслуженных работник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — говорится в документе.

Звание будет присваиваться работникам за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, обеспечении укрепления правопорядка и законности в учреждениях, подготовке квалифицированных кадров и достижении иных значимых результатов.

Уточняется, что указ вступает в силу с 11 марта 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд».