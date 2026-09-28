Путин призвал учитывать доходы россиян при установлении тарифов ЖКХ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Глава государства назвал эту тему чувствительной и острой проблемой, с которой граждане сталкиваются в повседневной жизни.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости учитывать финансовые возможности граждан при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», — сказал российский лидер на встрече с руководителями политических партий.

Глава государства подчеркнул, что стоимость услуг ЖКХ остается одной из наиболее чувствительных тем для граждан, поскольку люди ежедневно сталкиваются с оплатой коммунальных расходов. Как подчеркнул пути, вопросы регулирования тарифов являются одним из ключевых направлений работы правительства и парламента.

С 1 октября в России стартует второй этап индексации тарифов ЖКХ. Наиболее заметное изменение совокупной платы за коммунальные услуги ожидается в Ставропольском крае — 22%, Дагестане — 19,7% и Тамбовской области — 17,5%.

Депутат Государственной думы Александр Якубовский прежде пояснил, что речь идет об индексе изменения общей платы за коммунальные услуги, а не о повышении каждой позиции в квитанции на одинаковый процент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проверить квитанцию ЖКХ и куда жаловаться, если начисления неверные.

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