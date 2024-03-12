Как барабанные палочки: что ваши ногти могут сказать о состоянии организма

На что стоит обратить особое внимание?

Оказывается, что по состоянию ногтей можно определить наличие у человека определенных заболеваний. Так, при железодефицитной анемии ногти могут приобретать вогнутую форму, а на пластине появятся продольные полосы.

Хотя обычно это не имеет определенного значения, но такие изменения могут свидетельствовать о наличии анемии. В эфире федерального телеканала доктор Александр Мясников и врач-дерматолог Ирина Гостева отметили, что у каждой четвертой женщины может наблюдаться аутоиммунный тиреоидит, что сказывается на состоянии ногтей у некоторых пациентов.

Кроме того, врачи сказали, что пальцы и ногти, напоминающие барабанные палочки, могут свидетельствовать о проблемах с легкими. По словам специалистов, любые изменения в ногтях могут быть признаками наличия каких-то заболеваний.

Опытный кардиолог, изучив зону отсутствия роста или поперечные полосы, может догадаться, был ли у пациента серьезный случай, такой как инфаркт или инсульт, который остановил рост ногтя на некоторое время. Например, если ноготь имеет вид обломанной иголки, это часто связано с артритом.

Конечно, самостоятельно ставить диагноз, не обладая соответствующими знаниями, не следует. Если появляются тревожные симптомы, обязательно нужно обратиться к врачу.

Также эксперты предупреждают о рисках, связанных с частым проведением маникюра с использованием УФ-лампы, а также с излишне толстыми покрытиями на ногтях.

«Лепнина — это ужасно, потому что безумно утяжеляет ногтевую пластину, и зона роста не рассчитана на такой вес. Что касается стойкого покрытия, если ногти начинает щипать в лампе, это сигнал, что стоит прерваться, снять гель или наращивание и дать ногтям отдых. Ведь когда спиливается ногтевая пластина, да еще и отправляется травмированный ноготь в лампу, может быть ожог. Плюс к этому может присоединиться вторичная инфекция — мы часто видим синегнойную палочку, грибки», — отметила Гостева.

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