Врачи годами пугали нас зря: невролог развеяла главный миф о сотрясении мозга

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

После получения травмы самое главное — обратиться к врачу и пройти обследование.

При сотрясении мозга человек может спать — ответ врача

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Невролог Черникова: сон при сотрясении не приведет к коме

Получив сотрясение мозга, человек может лечь спать. Это не приведет к коме. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала невролог Ольга Черникова.

Если пострадавшего осмотрел врач и не выявил у него опасных симптомов, то он может спокойно ложиться отдыхать, уточнила собеседница издания.

Также Ольга Черникова объяснила откуда взялся совет: «не давайте человеку закрывать глаза после сотрясения мозга». По словам невролога, это из-за того, что очень люди, не имеющие медицинского образования, путают сонливость с потерей сознания. Как пояснила Ольга Черникова, при внутреннем кровоизлиянии состояние ухудшается постепенно. Именно поэтому сразу после получения травмы головы нужно обследоваться.

При этом если пострадавший не терял сознание, отвечает на вопросы, нормально двигает конечностями, понимает, где он и что произошло, то не нужно запрещать ему спать.

«После легкой травмы возможны головная боль, усталость и желание поспать», — сказала Ольга Черникова.

В первые сутки после получения травмы не стоит оставлять пострадавшего одного, так как не исключено, что состояние раненого может резко ухудшиться, отметила невролог.

Еще Ольга Черникова сказала, что если при ударе человек потерял сознание, то не надо его трясти и пытаться привести в чувства. Необходимо сразу вызвать скорую.

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