Чем бы дитя ни тешилось: панда Катюша нашла себе новую забаву

Панда Катюша начала осваивать горку в новом вольере
Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
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Она осторожно познает все развлечения в большом вольере.
Маленькая панда Катюша осваивает горку в новом вольере в Московском зоопарке. Осторожно забравшись на склон, малышка проскользила по горке вниз.
«На тот момент все было не знакомо, и лапки было страшно выпрямить», — подписала забавное видео генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
Катюша пока осторожничает, но в скором времени привыкнет и к этой «игрушке». Забавную и милую панду теперь могут увидеть все посетители зоопарка.
В павильоне «Фауна Китая» можно познакомиться с Катюшей и ее мамой Диндин. Малышка теперь живет в большом внутреннем вольере — и у нее есть возможность посмотреть на множество незнакомых лиц за стеклом.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что маленькая панда Катюша хулиганит и не слушается маму.
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