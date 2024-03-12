Чем бы дитя ни тешилось: панда Катюша нашла себе новую забаву

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 28 0

Панда Катюша начала осваивать горку в новом вольере

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Она осторожно познает все развлечения в большом вольере.

Маленькая панда Катюша осваивает горку в новом вольере в Московском зоопарке. Осторожно забравшись на склон, малышка проскользила по горке вниз.

«На тот момент все было не знакомо, и лапки было страшно выпрямить», — подписала забавное видео генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Катюша пока осторожничает, но в скором времени привыкнет и к этой «игрушке». Забавную и милую панду теперь могут увидеть все посетители зоопарка.

В павильоне «Фауна Китая» можно познакомиться с Катюшей и ее мамой Диндин. Малышка теперь живет в большом внутреннем вольере — и у нее есть возможность посмотреть на множество незнакомых лиц за стеклом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что маленькая панда Катюша хулиганит и не слушается маму.

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Чем бы дитя ни тешилось: панда Катюша нашла себе новую забаву

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