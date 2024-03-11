Обвинение запросило заочный арест для экс-главы «Ленфильма» Щербакова

Экс-глава «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в розыск, сторона обвинения запросила его заочный арест по делу о вымогательстве. Об этом свидетельствует информация на портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст. 29 УПК «РФ; ст. 108 УПК РФ)», — говорится в карточке дела.

Щербаков являлся генеральным директором «Ленфильма» с сентября 2020 года. Тогда он сменил на этом посту исполнявшую обязанности Инессу Юрченко.

Временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии стал продюсер Эдуард Суворов. Он — выпускник ГИТИСа, бывший работник комитета по культуре в Госдуме.

Несколько лет возглавлял Совет директоров ОАО «Медиахолдинг», был исполнительным директором в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края.