Врио главы «Ленфильма» назначили продюсера Эдуарда Суворова

Временно исполняющим обязанности генерального директора «Ленфильма» станет продюсер Эдуард Суворов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«Общим собранием акционеров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Ленфильм» с 26 февраля назначен Суворов Эдуард Николаевич», — говорится в сообщении.

Эдуард Суворов — выпускник ГИТИСа, бывший работник комитета по культуре в Госдуме. Несколько лет возглавлял Совет директоров ОАО «Медиахолдинг», трудился исполнительным директором в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предыдущий директор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в розыск. Полиция ищет его в рамках уголовной статьи, однако в базе не уточнялось, какой именно.