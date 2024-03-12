Холодный расчет: за «бедами» Миддлтон разглядели циничный план королевской семьи

Весь мир сейчас только и говорит о ее болезни.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала выходить на связь с подданными после длительного отсутствия в инфополе. Но и этого оказалось мало.

Фото супруги британского принца Уильяма с детьми, опубликованное как подтверждение, что с Миддлтон все в порядке, журналисты буквально разобрали на атомы. И нашли море «нестыковок», доказывающих его недостоверность.

И кольца обручального на пальце не видно, и сыновья с дочкой как будто «подклеены» к маме с помощью фоторедакторов, причем не очень аккуратно. Букингемский дворец хотел успокоить публику, но получил только новую волну негатива.

В сети тем временем появляются кадры, снятые папарацци, на которых Миддлтон запечатлена сидящей в машине — отекшей, в темных очках, непохожей на себя. Кто знает, она ли это вообще, но новости уже льются рекой.

После скандального «сериала» принца Гарри и его жены Меган Маркл, известия об онкологическом недуге короля Карла III и операции Миддлтон на брюшной полости дворец утонул в обвинениях во лжи. Что это — начало абсолютного краха семьи или эффективная маркетинг-стратегия?

В информационной войне все средства хороши

Политолог Юрий Светов заявил 5-tv.ru, что это реклама, однако не очень честная. А еще наверняка болезненная для главной героини «фейкового снимка».

Она, как и многие представители семьи, стала жертвой государственной пиар-кампании, единственной целью которой является зарабатывание денег, убежден Светов. Эксперт отметил, что для Великобритании и большого количества стран, что были английскими колониями или до сих пор входят в состав Содружества наций, новости о королевской семье всегда на первом месте.

«Обратите внимание, кто пишет о происходящем: историограф этого самого британского королевского дома, историограф короля Карла I, историограф наследника престола Уильяма, историограф, который пишет про принца Гарри… Это целая команда людей, которые живут и паразитируют на английском королевском доме. И они формируют к нему постоянный интерес, потому что это приводит к повышению репутации Великобритании как страны и к продаже всевозможных аксессуаров, новостей, фильмов, связанных с королевским домом. Посмотрите, каким тиражом были проданы мемуары этого принца Гарри! Люди покупали, читали и плевались — на фиг я эти деньги потратил», — говорит Светов.

Но ни грязь, ни откровенная ложь, не высосанные из пальца инфоповоды, ни кликбейтные заголовки, не имеющие под собой хоть сколько-нибудь значимого содержания, не остаются без внимания. Потому что это серьезный бизнес и, соответственно, большие деньги.

Вот и до принцессы Уэльской добрались, стоило ей заболеть и вынужденно исчезнуть с радаров на некоторое время. Возможно, она и не подозревала, как быстро ее начнут «грызть» журналисты.

Миддлтон, в отличие от «звезд» королевского семейства всегда старалась соответствовать своему статусу, вести себя как положено, выглядеть прилично и говорить, что следует. Но и ей не простили оплошности — болезни, «наказывая» за желание не обсуждать недуг со всем миром.

«К ней претензия главная — мы на тебе зарабатываем, а ты куда-то ушла в тень. Но она же тоже человек. Если у нее была операция на брюшной полости, это же непросто. И кроме того, она мать троих детей. Детьми надо заниматься, а от нее требуют: „Тебе сегодня сделали операцию, завтра давай интервью, снимайся и так далее“. И поэтому начался этот кутеж… Вы подумайте: ну опубликовали фотографию — кому какое дело, что там сделали с ней? Что, другие фотографии без фотошопа не делают, что ли? А тут ухватились за эту историю», — рассуждает политолог.

Сначала принцесса Диана, а теперь и ее невестка?

Интерес к принцессе Уэльской подогревается еще одним обстоятельством — Карл III лечится от рака, он стар и слаб, и довольно скоро кому-то нужно будет его сменить. Пока этого не случилось, «государственные маркетологи» и СМИ будут выжимать максимум из нынешней ситуации и, если никто из монархов сам себя не подставит, просто придумывать новости и выдавать ложь за чистую монету.

«Я просто Кейт Миддлтон сочувствую как человеку, который перенес операцию и нуждается хоть в какой-то человеческой поддержке. Вместо этого над ней измываются, как могут. Они же затравили эту несчастную Диану, которая сначала купилась на это внимание прессы, а потом стала жаловаться, что от прессы житья нет, что они за ней гоняются. И в итоге благодаря папарацци она погибла в этой аварии. И им это очень понравилось. И они много чего заработали. И теперь с Кейт Миддлтон они пытаются проделать тот же фокус», — убежден Светов.

Политолог понимает, почему западной публике так интересно королевское семейство. Однако он недоумевает, как британские пиарщики умудрились увлечь этим россиян.

Им, живущим за тысячи километров, тоже хочется читать о принце Гарри, Миддлтон, раке простаты короля, фейковых фото и других байках. Так или иначе, трансляции похорон Елизаветы II или коронации Карла III собирают миллиарды просмотров по всей планете, а все причастные, в том числе пресса, на этом делают деньги.

Теперь готовятся зарабатывать и на похоронах Карла III и коронации принца Уильяма. Этого пока не произошло, но это неизбежно, и над будущим ажиотажем они трудятся уже сейчас.

Приведут ли постоянные скандалы к краху семьи?

Светов уверен, что королевская семья Великобритании гораздо крепче стоит на ногах, чем может показаться. Сколько бы разоблачений и скандалов ни произошло, монархи будут жить и здравствовать, передавать свои титулы по наследству и придумывать новые увлекательные сюжеты для своей аудитории.

То есть не сами монархи, конечно, а их «историографы». Очевидно, что каждый из них, хочет он того или нет, отлично справляется с ролью, будоражит любителей раздела «Про звезд» и вносит свой вклад в благосостояние страны — не репутационное, а чисто материальное.

«Это бизнес-проект. Для чего нужен этот крах, если Великобритания благодаря королевской семье подогревает интерес к себе как стране и на этом очень прилично зарабатывает? Зачем этот крах? Посмотрите, меняются премьер-министры, меняются партии у власти, лейбористы, социалистическая партия. Казалось бы, приди и отмени монархию. Никто этого не делает. Потому что, повторю, это бизнес-проект. И пока этот бизнес-проект есть, он будет держаться», — настаивает политолог.

Когда выяснилось, что бывший король Испании Хуан Карлос незаконно охотился на диких кабанов и фазанов в Венгрии, это был позор. Когда публика узнала, как он шпионил за экс-любовницей и вымогал свои подарки — тоже.

А когда он путешествовал с очередной молодой избранницей и тратил на нее миллионы, пока страна тонула в кризисе? Ничего не случилось.

С супругой, с которой он давно не живет, Хуан Карлос чинно провожал в последний путь ту же Елизавету II. Монархия не рухнула, его сын Филипп VI сейчас на престоле.

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, король Бельгии Альберт II ушел в отставку — ничего не изменилось. Народ это принял, наследники заняли свои места — и так будет, пока это экономически выгодно, подытожил Светов.

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