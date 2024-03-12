Страшный взрыв прогремел в Киеве
«Страна.ua»: сильный взрыв прогремел в Киеве
Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko
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В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.
Сильный взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России информацию о взрывах пока не комментировали.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Сальдо сообщил о подрыве буксира ВСУ в русле Днепра.
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