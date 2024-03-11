Сальдо сообщил о подрыве буксира ВСУ в русле Днепра

При этом были сбиты и подавлены 39 беспилотников.
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
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Военные армии России подорвали буксир ВСУ в русле Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого „наступления в Черном море"», — написал он в Telegram.
Потери ВСУ за сутки, по данным Сальдо, составили 66 человек, один танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля. При этом были сбиты и подавлены 39 беспилотников.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина признала неспособность бороться с авиацией России.
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