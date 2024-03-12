БПЛА атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области
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По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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На объект топливно-энергетического комплекса, который находится в Кстовской промышленной зоне Нижегородской области, была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.
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