Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 28 0

Что известно об этой ситуации?

Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», — написал глава региона в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки украинского БПЛА в Курской области произошло возгорание на нефтебазе.

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Атака беспилотников на регионы России
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