Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле
Что известно об этой ситуации?
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», — написал глава региона в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки украинского БПЛА в Курской области произошло возгорание на нефтебазе.
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