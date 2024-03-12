Объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», — написал глава региона в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки украинского БПЛА в Курской области произошло возгорание на нефтебазе.