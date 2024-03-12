Траты на «сдерживание»: администрация Байдена представила проект бюджета на следующий год

Оборонных статей в бюджете — 23. Среди них: ядерное вооружение, ударные подлодки, модернизация флота, авиации, кибербезопасноть. Может показаться, что Америка готовится к большой войне. Но с кем?

Администрация Джо Байдена представила проект бюджета США на следующий год. Белый дом предлагает увеличить расходы на оборону, но отдельным пунктом идут траты на «сдерживание России». Что еще вошло в главный финансовый план Америки и будет ли он осуществлен — разбирался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Это выступление Байден сам проанонсировал как разговор о бюджете, который только что презентовал. И почти все время, что был на сцене, говорил лишь о стоимости лекарств.

«Я хочу ограничить стоимость инсулина на уровне 35 долларов для каждого американца! Каждого американца!» — заявил он.

С лукавством, свойственным, пожалуй, только американским политикам, Байден отвлекал внимание от главного. Ведь из семитриллионного бюджета на здравоохранение он выделил лишь 130 миллиардов. Львиная же доля — это оборонные расходы и средства — на сдерживание других государств.

«Запрос на 2025 финансовый год позволит нам продолжать инвестировать в основы нашей силы внутри страны в сотрудничестве с партнерами-единомышленниками для укрепления наших общих интересов», — прокомментировал заместитель государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов Рич Верма.

В общей сложности, в бюджете 850 миллиардов долларов оборонных расходов — это на 4% больше, чем в прошлом году. Только на модернизацию ядерного вооружения заложено почти 20 миллиардов. 1,5 Миллиарда — на сдерживание России, 400 миллионов на борьбу с влиянием Китая в мире, 100 — на поддержку Тайваня и 231 — на финансовую разведку. А вот денег на Украину в военной части бюджета нет.

Байден презентовал бюджет на следующий год в ситуации, когда и на текущий-то он принят не был. В Конгрессе до сих пор нет согласия по вопросу помощи Украине. В новом проекте эта строка так же отсутствует. Призывы бесконечно самозабвенно поддерживать киевский режим в Вашингтоне действуют далеко не на всех

Тем не менее, в тексте документа Белый дом отмечает: помощь Украине критически важна, и повторяет запрос от октября прошлого года — на 61,4 миллиарда долларов. А отчитывающийся перед конгрессменами директор ЦРУ Уильяи Бернс уточняет, на что именно они пойдут.

«С новым пакетом помощи Украина сможет вернуть себе наступательную инициативу к концу 2024 года — началу 2025 года, и продолжать взимать плату с России с помощью нанесения ударов глубокого проникновения по Крыму и черноморскому флоту», — заявил Бернс.

Оборонных статей в бюджете — 23. Среди них ядерное вооружение, ударные подлодки, модернизация флота, авиации, кибербезопасность. Может показаться, что Америка готовится к большой войне. Но с кем? Вот ежегодный отчет директора национальной разведки. Там прямо указано: Россия не стремится к военному конфликту с США.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по ее расчетам, является порогом глобального военного конфликта», — говорится в документе.

Что же касается «гражданских» статей– то здесь Байден популистки заявляет: повысим налоги для богатых, закроем ими дыры в бюджете, который с начала нулевых стабильно дефицитный, то есть с каждым годом увеличивает и без того гигантский внешний долг.

«Знаете что? Я капиталист, мужики! Делайте деньги сколько хотите, но платите свою справедливую долю в виде налогов!» — заявляет Байден.

Такой подход многим не нравится.

«Есть ли хоть шанс что хоть что-то из предложенного в бюджете будет одобрено правительством?» — интересуется ведущий телеканала CNBC.

«Точно не сейчас, мы все еще говорим о последнем бюджете конгресса в этом году, так что мы никак не близки к этому сейчас», — отвечает ему корреспондент Меган Касселла.

Шансов, что этот проект бюджета примут до выборов почти никаких. Это скорее видение Байденом финансовой реальности США, останься он президентом еще на четыре года. Вероятность этого факта — тоже далеко не стопроцентная.