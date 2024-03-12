Дело возбуждено в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

В отношении авиакомпании S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») возбуждено дело из-за цен на билеты. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Специалисты ранее установили, что компания в рамках одного тарифа продавала билеты по разным ценам. Причем, стоимость никак не зависела от услуг, оказываемых пассажирам на борту, дополнительными расходами или временем вылета. Помимо этого, у S7 не было никакого нормативного акта, определяющего порядок ценообразования.

В связи с этим ФАС выписала компании предупреждение. Однако S7 не исполнил требование и попытался оспорить его в суде, но инстанция встала на сторону Федеральной антимонопольной службы.

«Служба приняла решение о возбуждении дела в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь». В случае установления вины авиакомпании грозит штраф», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении «Сбербанка» было возбуждено дело по фактам нарушения Закона «О рекламе».