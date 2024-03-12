Белый гроб и море цветов: в Москве прощаются с погибшей эквилибристкой Морозовой

В Городской клинической больнице имени Пирогова собрались близкие цирковой артистки.

В Москве началось прощание с артисткой Большого Московского цирка Владой Морозовой. Траурное мероприятие проходит в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с места.

В больнице собрались родные и близкие эквилибристки. Они ждали гроб с телом 22-летней девушки с цветами и ее фотографиями в руках. После гроб вынесли и погрузили в машину вместе с цветами. Он был белым.

В последний путь Владу сопроводили аплодисментами.

Влады Морозовой не стало 9 марта. В тот день у нее по графику было два выступления, и после второго она почувствовала себя плохо. Девушка скрутилась и потеряла сознание за кулисами. Ее госпитализировали, но спасти не удалось. Причина смерти молодой артистки все еще не озвучена.

Цирк — не шутки: громкие трагедии

Каро-Кристофер Казунг, воздушный гимнаст

Демьянчук Александр / ТАСС

В 2013 году в Москву на гастроли приехала группа акробатов из Кении. Артисты показывали головокружительные трюки, гвоздем программы был прыжок Каро-Кристофера Казунгу с высоты 30 метров. Артист выполнял номер блестяще, вместе с ним на выступление приехали родственники из Африки, пропустить триумф в цирке Вернадского они не могли.

Однако судьба распорядилась по-другому: во время выполнения прыжка Казунгу рухнул на манеж. Падение должна была предотвратить страховочная сетка, но, по заключению комиссии, расследовавшей происшествие, она оказалась бракованной.

Кенийского артиста чудом удалось спасти, у него диагностировали сотрясение мозга и оскольчатый перелом первого позвонка, московские врачи провели необходимые операции и выходили пациента. После длительной реабилитации Казунгу завершил цирковую карьеру.

Ксения Елкина, гимнастка

© РИА Новости / Владимир Песня

Двумя годами позднее на той же арене разбилась еще одна гимнастка — Ксения Елкина. Артистка в дуэте выполняла сложнейший танец на высоте 9 метров, страховочной сетки для этого номера предусмотрено не было. Падение произошло из-за того, что Ксения не затянула до конца страховочную петлю, выполняя один из элементов программы, и сорвалась вниз.

Номер готовился для всемирного фестиваля, перед зрителями артисты показывали его всего второй раз. Вероятно, Ксения перенервничала и перепутала порядок действий. Такая оплошность чуть не стоила ей жизни.

Падение оказалось неудачным: артистка приземлилась на барьер, и, казалось, шансов спастись у нее не было. К счастью, врачам удалось спасти девушке жизнь.

Александр и Юлия Волковы, гимнасты

Лысцева Марина / ТАСС

Травмы во время репетиций случаются практически у каждого артиста, поэтому расслабляться на манеже нельзя ни на секунду. В 2009 году страну потрясла новость о том, что любимцы публики гимнасты Юлия и Александр Волковы упали во время выполнения номера на высоте.

Номер «Воздушные гимнасты на полотнах» должен был стать визитной карточкой пары, однако во время репетиции произошел несчастный случай: артисты сорвались с высоты 6 и 8 метров и упали на арену, где в тот момент был залит искусственный лед.

В результате оба получили сильные травмы. Александр — тяжелейшие повреждения ног, Юлия — множественные переломы, разбитое лицо, сотрясение мозга. Четыре дня артистка пробыла в коме. Лечение было длительным, но после реабилитации артисты решили, что обязаны вернуться в профессию, и сделали это.

Сара Гийяр-Гийо, гимнастка

www.globallookpress.com / Baden Roth

Трагедии случаются во всех цирках мира. Даже в легендарном Цирке дю Солей, где за соблюдением техники безопасности следят с особой тщательностью, был инцидент, когда акробатка, работавшая на высоте 15 метров, сорвалась, выскользнув из страховки. Артистка Сара Гийяр-Гийо погибла от полученных травм.

Ириска, клоунесса

Известнейшая многим поколениям Ириска, в частности по передаче АБВГДЕйка — Ирина Асмус разбилась в 1986 году на глазах полутора тысяч зрителей в Гомельском цирке

В тот день в зале был аншлаг. Однако, по словам тогдашнего директора цирка, Ирина была очень расстроена обстоятельствами личной жизни. У Ириски в этой программе был эффектный трюк «Старушка на абажуре»: под самым куполом она вращалась вокруг своей оси.

Неожиданно, когда клоунесса закружилась вниз головой, продев ногу в петлю и отстегнув страховку, чтобы трос не мешал движениям, она сорвалась. Тело камнем упало с 12-метровой высоты. Врачи констатировали: переломано почти все, что можно было сломать. По заключению медиков, смерть наступила от внутреннего кровоизлияния.

Злополучная машинка для вращения разрабатывалась в Москве. После смерти циркачки данный тип машинок для вращения был запрещен.

Трагедии с животными и дрессировщиками

Самасшедшая слониха

У каждого животного есть свой характер, и некоторые из них совершенно не поддаются дрессировке и не предназначены для жизни в неволе. Это подтверждает история, произошедшая в цирке Гонолулу в 1994 году.

Слониха Тике всегда отличалась своенравным характером, и дрессировщик и раньше жаловался, что животное «сопротивляется обучению» и «пытается убежать во время тренировок». Казалось бы, следовало понять, что Тике не желает стать звездой манежа, но ее продолжали тренировать, что в итоге привело к трагедии. Слониха напала на другого слона, и смертельно ранила его.

Когда тренер попытался вмешаться, Тике затоптала его насмерть, вырвалась на свободу и отправилась в деловой центр города, по пути убив еще нескольких служителей цирка и случайных прохожих. В конце концов, сумасшедшую слониху расстреляла полиция.

Лев-убица

Ужасный инцидент произошел прямо на глазах у зрителей во Львове в 2010 году, когда шло представление с участием 6 царей зверей. Один из львов еще в самом начале выступления выказывал беспокойство, и в какой-то момент он сорвался и бросился на дрессировщика Алексея Пинко.

Представляете, какой шок испытали зрители, увидев это нападение? Помощники дрессировщика попытались отогнать животное, но тут же к нему присоединились и другие хищники. Видимо, сработал инстинкт, ведь в дикой природе львы всегда охотятся группой. В конце концов, кошек разогнали прутьями и струями воды из брандспойта, а Алексея отвезли в больницу. К счастью, он отделался лишь несколькими швами.

Гладиаторские бои

В 1872 году однорукий дрессировщик львов по имени Томас Маккарт выступал в Болтоне, Англия, когда его подопечные решили, что пора съесть тренера. Руку циркач потерял во время другого нападения диких кошек, и этот инцидент мог бы быть весомой причиной для смены профессии, но Томас решил по-другому, что и стало для него фатальным.

Действие, происходившее на арене в тот день, было просто ужасающим. Маккарт, одетый как римский гладиатор, случайно споткнулся во время выступления и упал. На него тут же набросились львы, видимо, приняв падение за слабость. Работники цирка пытались отогнать кошек, но когда им это удалось, было уже поздно: дрессировщик скончался от рваных ран и огромной кровопотери.

Шоу ужасов

Гости частного зоопарка в Гамбурге, Германия, заплатили по 163$, чтобы увидеть ночное шоу с пятью бенгальскими тиграми. Но они явно не ожидали, что представление пойдет по совсем другому сценарию. В тот злополучный вечер 28-летний дрессировщик Кристиан Валлизер споткнулся и упал, прямо как Томас Маккарт, и кошки тут же набросились на него.

К счастью, тигров удалось вовремя отогнать с помощью огнетушителей и брандспойтов, но Кристиан все равно получил немало серьезных ран, и месяц пролежал в коме. Думаете, это уменьшило его любовь к тиграм? Нет, наоборот. Одного из них он сделал шафером на своей свадьбе.

Инстинкт защитника

Одно из самых печальных нападений хищников на дрессировщика произошло в октябре 2003 года на шоу в Лас-Вегасе. Тогда Рой Хорн выступал вместе с молодым белым тигром по имени Монтикор, который в первый раз вышел на сцену.

В какой-то момент что-то испугало хищника, и он рванул за кулисы, решив защитить и своего хозяина, поэтому схватил его за шею, как кошка котенка, и поволок за собой. Конечно, укус 130-килограммового тигра нанес серьезный ущерб Рою: клыки животного повредили шейную артерию.

Дрессировщик чудом избежал смерти от потери крови и на всю жизнь остался частично парализованным. Несмотря на это Хорн не обиделся на тигра, и оставил его в своем зоопарке.

Ранее 5-tv.ru писал, чем занималась эквилибристка цирка Запашного накануне смерти.

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