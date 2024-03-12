Два месяца репетиций: чем занималась эквилибристка цирка Запашного накануне смерти

В конце января артистка проходила медицинское обследование, по результатам которого противопоказаний к работе выявлено не было. Однако после последнего шоу она загнулась за кулисами.

Накануне смерти эквилибристка Большого Московского цирка Влада Морозова успела отдохнуть на море со своим молодым человеком, а после вернулась к репетициям нового шоу. Об этом написал генеральный директор учреждения Эдгар Запашный в своем Telegram-канале.

Telegram / ZАПАШНЫЙ / zapashnyru

Известный дрессировщик показал результаты медицинского обследования, которое было проведено Морозовой 29 января. У цирковой артистки не было выявлено противопоказаний для продолжения работы, как указано в документе.

«Дополнительно сообщаю, что вместе со своим молодым человеком Влада была в отпуске с 10 января по 23 января 2024 года и провела его на море», — добавил Запашный.

По его словам, с 24 января Морозова вернулась к репетициям. Труппа готовилась к премьере нового шоу около двух месяцев, все выходные со стороны цирка артистам были предоставлены. Состоялась премьера 8 марта, а на следующий день 22-летней эквилибристки не стало.

9 марта, как стало известно ранее, Влада Морозова провела в цирке. У нее в графике было два выступления. Перовое прошло без эксцессов, а после второго Морозовой стало плохо. За кулисами она потеряла сознание, ее подхватили на руки и понесли в кабинет к врачу.

Как отмечал сам Западный, девушка была скрючена и звала на помощь. После госпитализации в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова она скончалась в реанимации. Точная причина смерти все еще неизвестна.

Прощание с артисткой Большого Московского цирка пройдет 12 марта в больнице, где она умерла.

Ранее 5-tv.ru писал, кто должен ответить за гибель 22-летней эквилибристки в цирке Запашного.

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