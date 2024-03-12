Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 14 0

Около четырех десятков станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД предполагается интегрировать в тарифную зону Московских центральных диаметров.

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Около четырех десятков станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД предполагается интегрировать в тарифную зону Московских центральных диаметров в рамках реализации транспортной программы до 2030 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, программа предусматривает формирование единого транспортного пространства Москвы и Подмосковья. Мэр упомянул об открытии с этой целью четырех диаметров МЦД с едиными тарифами, а также об организации 140 километров выделенных полос, способствовавших ускорению передвижения на смежных маршрутах наземного транспорта.

Собянин сообщил, что до 2030 года в целях усиления транспортной интеграции столицы и области предполагается предпринять еще ряд шагов. В частности, речь идет о расширении сети перехватывающих парковок.

«За шесть лет планируем обустроить больше 150 тыс. мест в Москве и области», — уточнил градоначальник.

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