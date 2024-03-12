«Разрыв сердца»: внучку Валерии и Пригожина экстренно госпитализировали

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 78 0

Внучка Валерии заразилась пневмококковой инфекцией

«Разрыв сердца»: внучку Валерии и Пригожина экстренно госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что случилось с маленькой Селин?

Внучка певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина трехлетняя Селин была срочно госпитализирована. Мать девочки Лиана Шульгина, которая является невесткой Валерии, в своем блоге рассказала, как сильно переживает за ребенка.

«Когда болеют детки — это разрыв сердца», — написала она в социальной сети.

Дочка сына Валерии, Арсения Шульгина, находилась под капельницей. Пригожин подробнее рассказал о состоянии девочки изданию MK.RU. Оказывается, у Селин вирус группы Б, пневмококковая инфекция, которую она, скорее всего, подцепила в садике.

«Когда поднялась температура под 40, вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение повезти ребенка в больницу… Внучку положили в Лапино, я сам лежал в этой же больнице в декабре, когда болел. Сегодня ей уже лучше, должны выписать», — поделился продюсер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валерия предупредила женщин об опасностях сайтов знакомств.

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