«Аферистов много»: Валерия предупредила женщин об опасностях сайтов знакомств

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Певица Валерия заявила, что на сайтах знакомств есть много аферистов

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда вот уже 20 лет счастлива в браке с Иосифом Пригожиным, поэтому ей вряд ли нужны подобные сервисы.

Певица Валерия раскрыла свое отношение к поиску партнера через сайты знакомств. У нее последние два десятка лет нет необходимости пользоваться такими платформами, однако она уверена — ничего хорошего одинокий человек там, скорее всего, не найдет.

«Я совершенно не в теме, не знаю статистику. Действительно, встречаются люди, находятся нормальные? Ну, слава Богу, значит есть шанс встретить свою любовь, значит сайты нужны. Мне кажется, там аферистов много, это логично, опасно», — заявила звезда корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедии «Любовь со второго взгляда».

К слову, в браке с продюсером Иосифом Пригожиным Валерия уже 20 лет. Они считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Супруг все эти годы помогает жене развивать карьеру и поддерживает во всех начинаниях. В свое время пара мечтала обзавестись детьми.

Однажды Валерия забеременела, но из-за того, что еще не знала об интересном положении, во время простуды выпила немало антибиотиков — в результате случился выкидыш.

Пара тяжело переживала потерю малыша. Но вместе они, как отмечается, смогли преодолеть трагедию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия дала совет по преодолению кризиса в отношениях.

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