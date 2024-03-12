Урезали расходы: в США готовят новый пакет военной помощи Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов

Урезали расходы: в США готовят новый пакет военной помощи Украине

Фото: Zuma / ТАСС

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О какой сумме в этот раз идет речь?

США готовят новый пакет помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом сообщает международное агентство Reuters со ссылкой заявление неназванных официальных лиц.

«США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины», — говорится в материале СМИ.

Предполагается, что об очередных мерах поддержки киевского режима будет объявлено уже 12 марта.

Стоит отметить, что этот пакет станет первым за последние несколько месяцев. До этого власти Штатов во главе с Джо Байденом и его администрацией продавливали в Конгрессе помощь на сумму в 60 миллиардов долларов, но одобрение инициатива так и не получила.

После конгрессмены-республиканцы предложили направить пакет помощи, часть которой может быть предоставлена Украине, в порядке кредитования.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

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