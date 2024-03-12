«Он схватил меня за волосы»: глухонемую таксистку жестоко избили в Подмосковье

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Глухонемая водитель такси рассказала о нападении незнакомца в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

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Злоумышленник затем попытался загладить вину выплатой денег.

Глухонемая водитель такси Виктория в подмосковном Дмитрове подверглась нападению неизвестного мужчины. 5-tv.ru связался с женщиной, чтобы выяснить подробности инцидента.

Все произошло прямо на дороге — незнакомец подошел к ее машине и начал выбивать окно водительской двери. Первый удар стекло выдержало, а со второго разлетелось на мелкие осколки. Третий же удар пришелся прямо в лицо шокированной происходящим девушки.

«Он схватил меня за волосы, начал трясти. Я была в шоке, у меня кружилась голова. Я не понимала, что происходит», — поделилась Виктория.

По ее словам, агрессивный незнакомец думал, что избивает мужчину. Разглядев, наконец, что перед ним девушка, он испугался и убежал.

Виктории удалось сфотографировать номер машины нападавшего. Ей также помог случайный очевидец происшествия, который снял избиение на камеру телефона и вызвал сотрудников полиции.

«Буквально через шесть-семь минут преступник вернулся, начал извиняться. В то время мы уже вызвали полицию. Он думал, что я нерусский мужчина», — рассказала она.

Таксистка добавила, что нападавший хотел загладить вину выплатой денег, однако Виктория от этого отказалась. Девушка пояснила, что не нарушала правил.

Агрессивному незнакомцу просто не понравилось, что Виктория на своем автомобиле проехала первая, однако она двигалась в соответствии с ПДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при дорожном конфликте со стрельбой в Москве.

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