Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидера России Владимира Путина посетить Турцию после выборов в стране.

«Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу (8 марта — Прим. ред.) мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов (в Турции - Прим. ред.) мы примем президента России Владимира Путина», — заявил Эрдоган во время выступления перед послами, аккредитованными в стране.

Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. В то время как в России выборы президента пройдут 15–17 марта.

Эрдоган при этом отметил, что конфликт на Украине не урегулируется, пока страны Запада будут игнорировать позицию России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом. Президент Турции заявил, что Анкара готова содействовать проведению мирных переговоров между Украиной и Россией, однако Зеленский в очередной раз отверг предложение.