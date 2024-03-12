Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 14 0

Он отметил, что продолжает диалог с соседями по Черному морю.

Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта

Фото: www.globallookpress.com / Michael Klimentyev Kremlin Pool

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидера России Владимира Путина посетить Турцию после выборов в стране.

«Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу (8 марта — Прим. ред.) мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов (в Турции - Прим. ред.) мы примем президента России Владимира Путина», — заявил Эрдоган во время выступления перед послами, аккредитованными в стране.

Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. В то время как в России выборы президента пройдут 15–17 марта.

Эрдоган при этом отметил, что конфликт на Украине не урегулируется, пока страны Запада будут игнорировать позицию России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом. Президент Турции заявил, что Анкара готова содействовать проведению мирных переговоров между Украиной и Россией, однако Зеленский в очередной раз отверг предложение.

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