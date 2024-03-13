Эффект домино: как Россия одним решением может вызвать глобальный финансовый хаос

Все дело в замороженных активах.

После завершения СВО российский ЦБ может обратиться в суд, чтобы решить вопрос с арестованными активами за рубежом. Исков против бельгийской финансовой компании Euroclear может быть столько, что Центробанку Бельгии придется изъять лицензию у организации.

Это, в свою очередь, напрямую угрожает мировой экономике, так как может привести к глобальному финансовому кризису, пишет Reuters со ссылкой на анонимного еврочиновника. По данным агентства, около 70% российских счетов за рубежом, а это примерно 190 миллиардов евро, находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Забрать все эти деньги обратно возможно через суды. Как отметил чиновник, Россия могла бы получить 33 миллиарда евро только в национальном депозитарии компании в Москве, кроме того, возвращать средства можно через Гонконг и Дубай.

В результате всех этих действий Euroclear будет попросту опустошена. Если компания потеряет свои резервы через иски со стороны российского Центробанка, неизбежно лишение лицензии, а за ним и кризис.

«Мы хотим помочь Украине, но нам надо убедиться, что не произойдет нарушения финансовой стабильности», — сказал источник.

Чиновник заявил о планах Запада перевести все замороженные российские активы на украинские счета после завершения СВО. Но, когда со стороны России начнут поступать иски, Euroclear сначала лишится 33 миллиардов в стране, а потом потеряет еще большие суммы в ОАЭ и Китае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода антироссийских санкций Евросоюза, который якобы позволит законно изъять замороженные активы России.