Евросоюз снял санкции с уехавшего из России создателя «Яндекса» Воложа

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Какие еще физлица исключены из «черного списка» ЕС?

Евросоюз снял санкции с уехавшего из России создателя «Яндекса» Воложа

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Европейский союз исключил из санкционных списков бывшего главу российского сервиса «Яндекс» Аркадия Воложа. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Отныне «упоминание этого лица удаляется» из санкционных списков. Аналогичное решение распространяется также на вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу отделения клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Документ вступает в силу на следующий день после публикации.

Накануне, 12 марта, на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» в Кремле российский президент Владимир Путин отмечал, что самым мощным оружием страны является консолидация общества и отношение к Родине. По его словам, на Западе не учли этого фактора, когда планировали подавить Россию с помощью экономических санкций и вооруженных сил. Но они и не могли этого предсказать, добавил Путин, так как не являются частью общей российской культуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз продлил персональные санкции против россиян еще на шесть месяцев. В ЕС уверяют, что не отменят подобные меры, пока Россия ведет специальную военную операцию. Но свои «черные списки» каждый раз корректируют.

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