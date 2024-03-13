«Санкционная дубинка»: Лавров высказался о последствиях агонии Запада

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Лавров: любая страна может оказаться под ударом санкционной дубинки Запада

«Санкционная дубинка»: Лавров высказался о последствиях агонии Запада

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Каждое уважающее себя государство может создать условия для своего устойчивого экономического развития, подчеркнул министр.

Абсолютно любая страна рискует оказаться под ударом «санкционной дубинки» из-за агонии Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

«Агония, которую сейчас переживает коллективный Запад, вполне может привести к тому, что в любой момент любая страна может оказаться под ударом незаконной санкционной дубинки», — сказал министр.

Такое поведение Запада стимулирует создание неподконтрольных ему механизмов межбанковского взаимодействия, строительство новых международных транспортных коридоров и альтернативных производственных цепочек. В результате реакция уважающих себя стран приводит к устойчивому экономическому развитию.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия одним решением может вызвать глобальный финансовый хаос. Все дело в замороженных на Западе активах.

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«Санкционная дубинка»: Лавров высказался о последствиях агонии Запада

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