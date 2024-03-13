«Явная вражда»: Макрон, Шольц и Туск пытаются устранить разногласия из-за Украины

Чего хотят добиться власти Франции, Германии и Польши?

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Польши Дональд Туск в ходе переговоров 15 марта в Берлине постараются выработать общую позицию по кризису на Украине. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

«Это будет попыткой снизить явно усилившуюся в последние недели напряженность в связи с украинской темой», — говорится в публикации.

Предполагается, что встреча начнется с беседы Шольца и Макрона, а позднее к ним присоединится Туск. Главы Франции и Германии хотят, чтобы их встреча показала единство двух стран на фоне превращения трений между ними по вопросу Украины в «явную вражду».

Слова Макрона об отправке войск на Украину вызвали огромный резонанс: большинство лидеров стран Запада и НАТО поспешили заявить о своем несогласии с мнением французского президента, а его самого обвинили в опрометчивости и необдуманности высказываний.

Против полемики Маркова в том числе выступил и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, подобные заявления не помогут разрешить проблемы Запада в вопросе Украины.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич не исключил отправку западных военных в зону конфликта на Украине. На заседании Сербской прогрессивной партии политик напомнил: когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло». Так может случиться и с войсками, считает Вучич.

Прежде Минобороны Польши отвергло возможность отправки войск на Украину. При этом Варшава заявила о намерении продолжать поддерживать киевский режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Незалежной Владимир Зеленский оценил идею Макрона об отправке солдат НАТО на территорию его страны. По его словам, Украина сталкивается с рядом проблем.