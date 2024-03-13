«Явная вражда»: Макрон, Шольц и Туск пытаются устранить разногласия из-за Украины

|
Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Politiсо: Шольц, Макрон и Туск выработают общую позицию по Украине 15 марта

«Явная вражда»: Макрон, Шольц и Туск пытаются устранить разногласия из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Чего хотят добиться власти Франции, Германии и Польши?

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Польши Дональд Туск в ходе переговоров 15 марта в Берлине постараются выработать общую позицию по кризису на Украине. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

«Это будет попыткой снизить явно усилившуюся в последние недели напряженность в связи с украинской темой», — говорится в публикации.

Предполагается, что встреча начнется с беседы Шольца и Макрона, а позднее к ним присоединится Туск. Главы Франции и Германии хотят, чтобы их встреча показала единство двух стран на фоне превращения трений между ними по вопросу Украины в «явную вражду».

Слова Макрона об отправке войск на Украину вызвали огромный резонанс: большинство лидеров стран Запада и НАТО поспешили заявить о своем несогласии с мнением французского президента, а его самого обвинили в опрометчивости и необдуманности высказываний.

Против полемики Маркова в том числе выступил и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, подобные заявления не помогут разрешить проблемы Запада в вопросе Украины.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич не исключил отправку западных военных в зону конфликта на Украине. На заседании Сербской прогрессивной партии политик напомнил: когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло». Так может случиться и с войсками, считает Вучич.

Прежде Минобороны Польши отвергло возможность отправки войск на Украину. При этом Варшава заявила о намерении продолжать поддерживать киевский режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Незалежной Владимир Зеленский оценил идею Макрона об отправке солдат НАТО на территорию его страны. По его словам, Украина сталкивается с рядом проблем.

Тема:
Спецоперация
13 мар
«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России
13 мар
Армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком
13 мар
Красные линии сдвигаются: может ли Польша отправить военных на Украину
13 мар
СМИ узнали о готовности США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
13 мар
Росгвардия рассказала о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область
13 мар
Российские бойцы провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области
13 мар
«К американцам привыкли»: как сотрудник ЦРУ оказался в рядах армии Украины
13 мар
Российские саперы «пробивают» новые коридоры в районе Угледара
13 мар
Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников
13 мар
Сплошные неудачи: Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают российские регионы
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:22
«Клуб в контакте»: в «Спартаке» рассказали, когда Промес вернется в Россию
15:20
«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России
15:18
Белые ночи не за горами: Петербург готовится к началу высоко туристического сезона
15:04
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
15:03
Китай обратил внимание на слова Путина о применении ядерного оружия
14:53
Армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Откуда ребенок? Евгений Петросян и Татьяна Брухунова внезапно снова стали родителями
Опубликовано большое интервью Путина Киселёву
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок