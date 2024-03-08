В Польше оценили возможность отправки войск на Украину

Минобороны Польши отвергло возможность отправки войск на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak
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В последнее время этот вопрос все чаще обсуждается в ряде стран НАТО.
Польские войска не окажутся на территории Украины. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Войска польского не будет на Украине», — сказал министр.
Глава Минобороны отметил, что хоть Варшава и не будет отправлять своих военных, но продолжит оказывать поддержку Украине, передавая вооружение.
Косиняк-Камыш отметил, что важно прислушиваться к инициативам, которые направлены на обеспечение безопасности Польши.
Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале СВО было принято после того, как власти ЛНД и ДНР на фоне участившихся обстрелов с украинской стороны попросили о помощи Москву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за призывы к поддержке ВСУ. Он назвал эти заявления бесполезными.
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