Он отметил, что Незалежная сталкивается с рядом проблем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежной не нужна помощь французских военных. Об этом сообщает BFM TV.

«Пока Украина держится, армия Франции может оставаться на французской территории», — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что Украина сталкивается с рядом проблем. Например, недостаточным количеством артиллерийских снарядов и «высокой плотностью российских беспилотников».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе указали на неспособность президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию поддержки Украины.