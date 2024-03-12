Зеленский оценил идею Макрона об отправке солдат НАТО на Украину

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 23 0

Зеленский заявил об отсутствии необходимости в отправке военных из Франции

Зеленский оценил идею Макрона об отправке солдат НАТО на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak

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Тема:
Спецоперация

Он отметил, что Незалежная сталкивается с рядом проблем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежной не нужна помощь французских военных. Об этом сообщает BFM TV.

«Пока Украина держится, армия Франции может оставаться на французской территории», — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что Украина сталкивается с рядом проблем. Например, недостаточным количеством артиллерийских снарядов и «высокой плотностью российских беспилотников».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе указали на неспособность президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию поддержки Украины.

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