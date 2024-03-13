«Способен на половой акт»: мог ли Петросян стать отцом в 78 лет

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 37 0

Врач Заплавнова: мужчина может стать отцом в 78 при хорошем здоровье

«Способен на половой акт»: мог ли Петросян стать отцом в 78 лет

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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В семье артиста родилась дочка.

Мужчина способен стать отцом даже в преклонном возрасте при условии, что он ведет здоровый образ жизни. Так врач-терапевт Кристина Заплавнова прокомментировала изданию NEWS.ru информацию о рождении ребенка у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна.

«Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом, способен на полноценный половой акт, способен испытывать влечение к женщине. Особенно если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья», — сказала она.

Врач предположила, что супруги могли прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения. Также не исключено, что для этого был использован замороженный биоматериал юмориста — однако сам артист опроверг эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Петросяна родилась дочь. Татьяна Брухунова опубликована на своей странице в соцсети семейное фото.

На снимке она держит маленькую девочку. Судя по всему, малышке всего пару месяцев.

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