Брухунова поставила подписчиков на место из-за вопросов о родах

Многие поклонники не верят, что блогер родила естественным способом.

В семье 78-летнего Евгения Петросяна случилось неожиданное пополнение. Жена юмориста Татьяна Брухунова в блоге опубликовала фото с маленькой дочерью.

Поклонники звездной пары были шокированы этой новостью. Ведь Брухунова не говорила прежде о беременности, как и о первых месяцах жизни малыша.

Некоторые начали предполагать, что девочка появилась на свет якобы от суррогатной матери — жена комика это отрицает. Она вступила в заочный диалог с комментаторами и пояснила, что просто не выносила свою беременность на публику.

«В мои задачи не входит отчитываться перед незнакомым человеком. Здесь сотня подписчиков, что заметили и деликатно написали мне в директ. Если я не транслирую живот, как это делаете вы, это значит только то, что я не живу напоказ», — объяснила свою позицию Брухунова.

Также она поделилась снимком куклы и детского платья с ботиночками — на игрушке вышита буква «М». Молодая жена Петросяна, видимо, намекает на первую букву имени дочки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Петросян и Брухунова внезапно снова стали родителями.