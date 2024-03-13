«Новое чудо»: Марина Кравец стала мамой во второй раз

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 37 0

Марина Кравец родила вторую дочку

«Новое чудо»: Марина Кравец стала мамой во второй раз

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Имя малышки звездные родители пока не раскрыли.

Звезда Comedy Club Марина Кравец и телепродюсер Аркадий Водахов вновь стали родителями. У звездной пары родилась вторая дочка.

«Сегодня у нас был очень солнечный и радостный день. У нас с Аркадием родилась дочка. Первой, кому сообщили эту радостную весть, стала наша старшая малышка — Никуся», — написала знаменитость в личном блоге.

Артистка поблагодарила врачей и персонал за прекрасные роды и бережное отношение. Чувствуют себя Кравец и малышка отлично.

«Чувствуем обе себя прекрасно! Такие дни — это, конечно, счастье. Аркадий, любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо», — эмоционально отметила 39-летняя телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что неугомонный футболист Дмитрий Тарасов захотел еще одного ребенка.

-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:29
Обморок почти гарантирован: какие напитки запрещено пить на пустой желудок
0:16
Фибоначчи и не только: какие способы улучшения памяти замедлят старение
0:02
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу
23:44
Сильная экономика — сильная страна: Путин представил свое видение будущего России
23:43
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
23:32
Москалькова обратится в ООН для защиты россиян на выборах президента России в Латвии

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Умер звезда культовой франшизы «Звездные войны»
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок