Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 201 0

Оперативные службы города уже работают на месте инцидента.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Автомобиль взорвался в Москве из-за взрыва газового баллона, в результате пострадал мужчина. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Оперативные службы города уже работают на месте инцидента. Пострадавшему, как отмечается, оторвало конечности.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Фестивальной улице.

Судя по кадрам с места, в результате авто перевернулось. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газового баллона.

На месте происшествия работали экстренные службы. В результате взрыва машины пострадал один человек.

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