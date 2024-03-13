Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве

Автомобиль взорвался в Москве из-за взрыва газового баллона, в результате пострадал мужчина. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Оперативные службы города уже работают на месте инцидента. Пострадавшему, как отмечается, оторвало конечности.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Фестивальной улице.

Судя по кадрам с места, в результате авто перевернулось. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газового баллона.

На месте происшествия работали экстренные службы. В результате взрыва машины пострадал один человек.